Депай пропустит первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» в Лиге Европы из-за проблем с бедром

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не попал в заявку команды на первый матч четвертьфинала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Как сообщает пресс-служба каталонцев, медицинский штаб команды зафиксировал перенагрузку мышц левого бедра у 28-летнего нидерландца. Футболист пропустит несущественное количество времени, но не сможет помочь сине-гранатовым в ближайшем матче.

В сезоне-2021/22 Депай забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Барселону».

Матч «Айнтрахт» — «Барселона» состоится завтра, 7 апреля, начало — в 22.00 (мск).