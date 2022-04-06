Мойес считает, что «Вест-Хэму» будет сложно победить «Лион» в четвертьфинале Лиги Европы

Главный тренер «Вест-Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча против «Лиона» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы ничего о них не знаем, так как никогда не играли друг против друга, но мы наблюдали за их игрой во французской лиге. С нетерпением ждем этот матч. Мы осознаем, что победить в игре будет довольно сложно, учитывая, что «Вест-Хэм» новичок европейского турнира, а «Лион» имеет огромный опыт. Это действительно большой, великий футбольный клуб во Франции, и нам придется потрудиться, чтобы пройти его. Это будет очень тяжелый матч.

Большинство людей считают «Лион» командой Лиги Чемпионов, потому что на протяжении многих лет они участвовали в турнире. Помню, как два или три года назад я ходил смотреть их матч с «Ювентусом» — не так давно они действительно бросали вызов лучшим командам", — приводит слова Мойеса BBC.

Матч 1/4 финала ЛЕ «Вест Хэм» — «Лион» состоится в четверг, 7 апреля, начало — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра между командами пройдет 14 апреля во Франции.