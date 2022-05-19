Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы. По его словам, это достижение всей команды.

«Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться. Думаю, это восхитительный момент для нас, для Франкфурта, для нашего региона и для всей Германии. Так здорово, что мы смогли отблагодарить болельщиков.

Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои — вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.