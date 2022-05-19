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Трапп — о победе в Лиге Европы: «Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться»

Трапп прокомментировал победу в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы. По его словам, это достижение всей команды.

«Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться. Думаю, это восхитительный момент для нас, для Франкфурта, для нашего региона и для всей Германии. Так здорово, что мы смогли отблагодарить болельщиков.

Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои — вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Кевин Трапп
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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