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«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно». Гласнер — о победе над «Барселоной»

Гласнер прокомментировал победу над «Барселоной»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.

Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом", — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033431--barcelona-vs-frankfurt/
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