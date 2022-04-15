Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:11

Доусон, Костич, Нкунку и Тавернье претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Фото Twitter

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Крейг Доусон («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Джеймс Таверньер («Рейнджерс»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По итогам этих игр определились полуфинальные пары.

Кристофер Нкунку
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно». Гласнер — о победе над «Барселоной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости