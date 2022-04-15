Доусон, Костич, Нкунку и Тавернье претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Крейг Доусон («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Джеймс Таверньер («Рейнджерс»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По итогам этих игр определились полуфинальные пары.