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Сегодня, 01:26

Хави объяснил, почему «Барселона» проиграла «Айнтрахту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033431--barcelona-vs-frankfurt/
Хави Эрнандес (Хави)
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Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
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