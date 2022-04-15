Хави объяснил, почему «Барселона» проиграла «Айнтрахту»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».