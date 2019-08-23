Георгий Джикия: «Пропустили нелепый гол»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги»? в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1) назвал нелепым пропущенный гол. Также он добавил, что соперник не удивил.
— Что случилось во втором тайме? Почему подсели?
— Не сказал бы, что подсели. Просто пропустили нелепый гол.
— Почему нелепый?
— Нападающий промахнулся, киксанул. На дальней штанге мяч кому-то попал в ногу — так и залетело.
— Вы долго были в раздевалке. Почему?
— Ждали ребят, которые тренировались на поле после матча. Те, кто не получил нагрузку, готовились к следующей игре.
— На вас сказалось дерби? Выгорели?
— Не могу сказать, что выгорели. Эмоции были хорошими, но их нужно оставлять. Впереди достаточно много игр. Есть ответный матч с «Брагой», держим в голове его. Ничего критичного не произошло, соперник ничем не удивил. Думаю, дома все будет хорошо.
— Что нужно сделать дома?
— Забить два мяча и пройти дальше.
— Как вообще физически ощущаете?
— Мы в последних играх вообще тяжело раскачиваемся, а потом добавляем. Понятно, немного тяжело. Но не скажу, что все устали. Есть небольшая усталость, но нельзя сказать, что у нас нет сил и играть не можем. (Гоша Чернов)
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