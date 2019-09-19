«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Лига Европы

Группа I

«Гент» (Бельгия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 3:2 (2:1)

Голы: Давид, 2 (1:0). Хазри, 38 (1:1). Давид, 43 (2:1). Перрен, 64 — в свои ворота (3:1). Камински, 64 — в свои ворота (3:2).

«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Деягере, 90+3), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Давид (Квилитая, 90+4).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди (Берич, 72), Кабай (Буанга, 65), М`Вила, Хазри, Юссуф, Амума (Норден, 72).

Предупреждения: Амума, 44. Нгаде-Нгаджюи, 49. Кумс, 56. Трауко, 71. Колодзейчак, 73. Хазри, 85.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

19 сентября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

«Вольфсбург» (Германия) — «Александрия» (Украина) — 3:1 (2:0)

Голы: Арнольд, 20 (1:0). Мехмеди, 24 (2:0). Банада, 66 (2:1). Брекало, 67 (3:1).

«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Брума, 70), Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Штеффен, 86), Арнольд, Герхардт, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст.

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Довгий (Ковалец, 46), Гречишкин, Лучкевич (Протасов, 81), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Ситало.

Предупреждения: Банада, 81. Дубра, 89.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

19 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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