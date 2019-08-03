Гендиректор "Арсенала" прокомментировал вылет из Лиги Европы

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал поражение команды от бакинского "Нефтчи" (0:4 по сумме двух матчей) в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Понимая значимость случившегося и не снимая с себя ответственность за столь ранний вылет команды из Лиги Европы, не считаем, что было бы правильным молчать, закрываться от прессы, поэтому хотелось бы пояснить ситуацию, – говорит Балашов. – Первое. Не ищем оправданий, но уместно напомнить, что ровно два года назад мы все вместе ликовали после того, как сумели спастись от вылета в ФНЛ. Это были стыковые матчи с красноярским "Енисеем", когда тульский "Арсенал" остался в РПЛ только благодаря голу, забитому на чужом поле. Теперь же после седьмого места в сезоне 17/18 и исторического шестого места в чемпионате 18/19 мы получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Всего за два года проделан огромный путь не только в плане достижения спортивных результатов, но и в том, что касается развития клубной инфраструктуры и в целом развития футбола в регионе. Понятно, что амбиции и желания болельщиков, а также тех, кто помогает клубу, растут. Это нормально и правильно. Тем более, наши болельщики, регулярно заполняющие стадион и всегда искренне поддерживающие команду, имеют право быть требовательными. Огромное желание продвинуться как можно дальше в Лиге Европы присутствовало абсолютно у всех, кто имеет отношение к тульскому "Арсеналу". Невозможно упрекнуть футболистов в том, что они не старались, не бились или отбывали номер в двух матчах с "Нефтчи". Никто не убирал ноги в стыках, все выложились без остатка, до последнего терпели и верили в успех, но так сложились эти игры.

Второе. Очень много слов сейчас говорится о трансферной политике нашего клуба. Ни для кого не является секретом, что селекционная служба тульского "Арсенала" не располагает трансферным бюджетом. Мы можем либо брать игроков в аренду, либо договариваться с футболистами, у которых нет контракта. По сути это игроки, которые не востребованы в своих командах. Тем не менее именно в Туле эти же футболисты расцветали, начинали играть и доказывали свою состоятельность. Однако по окончании сезона арендованные возвращались в свои клубы. Именно так происходило со многими из тех, кто радовал нас и в позапрошлом, и в прошлом сезонах. Да, в нынешнее межсезонье мы получили возможность делать покупки игроков за минимальные деньги, но для того, чтобы новые футболисты адаптировались и в бытовом, и в игровом плане, нужно время.

Об этом можно сказать совершенно ответственно и уверенно, потому что это мы прочувствовали на собственном опыте. Ведь каждое межсезонье мы фактически собираем новую команду, и быстро результат в такой ситуации прийти не может. Здесь, кстати, уместно будет напомнить, как тяжело "Арсенал" начинал каждый из двух предыдущих чемпионатов, однако затем набирал ход и двигался вверх по турнирной таблице. Третье. Несмотря на то, что вылет из Лиги Европы получился болезненным, мы настроены на работу и достижение результата в нынешнем сезоне. На следующий день после игры президент клуба Гурам Аджоев позвонил главному тренеру команды Игорю Черевченко и выразил ему полную поддержку. Психологически непросто пережить такой удар, но нет сомнений, что при поддержке болельщиков команда справится и приложит все силы, чтобы вновь радовать тех, кто всей душой, по-настоящему переживает за тульский "Арсенал".

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