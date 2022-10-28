Газзаев надеется, что Черчесов сможет далеко пройти в Лиге Европы

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход в плей-офф Лиги Европы «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

«Рад, что Черчесов вышел с «Ференцварошом» в плей-офф Лиги Европы. Это большое достижение. Поздравлю его с этим достижением. Будем надеяться, что он далеко пройдет в этом турнире», — сказа Газзаев корреспонденту «СЭ».

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, набрав 10 очков за пять туров.