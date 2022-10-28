Билялетдинов: «Черчесов — единственный наш тренер в Лиге Европы, поэтому его можно считать лучшим»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, можно ли считать Станислава Черчесова лучшим российским тренером.

«По результатам, конечно, у него нет конкурентов сейчас. Он единственный наш тренер в Лиге Европы. В этом плане нет конкурентов, он один. А лучший, не лучший... Наверное, лучший, если он один», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Клюквиной.

27 октября «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, набрав 10 очков за 5 туров.