Фонсека рассказал, почему «Рома» вылетела из Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал вылет римлян из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (5:8).

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Рома» проиграла «МЮ» со счетом 2:6. В ответной встрече «волки» выиграли — 3:2, но не смогли выйти в финал турнира.

«Мы хорошо начали, создавали много моментов, но они не забили, воспользовались первым своим шансом. Мы нашли в себе силы, чтобы ответить. Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере», — цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).