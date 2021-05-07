Форвард «МЮ» Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Вчера, 6 мая, прошли ответные встречи полуфинала турнира.
В матче «МЮ» с «Ромой» 34-летний уругваец оформил дубль. Несмотря на это, манкунианцы проиграли со счетом 2:3, но все равно вышли в финал ЛЕ за счет победы в первой игре (6:2).
На звание игрока недели также претендовали защитник Рауль Альбиоль («Вильярреал»), полузащитник Брайан Кристанте («Рома») и защитник Пабло Мари («Арсенал»).
В финальном матче Лиги Европы сезона-2020/21 сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Формальным хозяином поля будет испанский клуб. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) 26 мая. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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