Форвард «МЮ» Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Вчера, 6 мая, прошли ответные встречи полуфинала турнира.

В матче «МЮ» с «Ромой» 34-летний уругваец оформил дубль. Несмотря на это, манкунианцы проиграли со счетом 2:3, но все равно вышли в финал ЛЕ за счет победы в первой игре (6:2).

На звание игрока недели также претендовали защитник Рауль Альбиоль («Вильярреал»), полузащитник Брайан Кристанте («Рома») и защитник Пабло Мари («Арсенал»).

В финальном матче Лиги Европы сезона-2020/21 сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Формальным хозяином поля будет испанский клуб. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) 26 мая. Начало — в 22.00 (мск).