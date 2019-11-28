«Фейеноорд» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Порту» одолел «Янг Бойз»

В рамках группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» принимал «Рейнджерс». Клубы сыграли вничью со счетом 0:0.

В другом матче группы G «Порту» одолел «Янг Бойз» со счетом 2:1. Участники плей-офф от этого квартета определятся в последнем туре.

Лига Европы

Группа G

«Фейеноорд» (Голландия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:2 (1:0)

Голы: Торнстра, 33 (1:0). Морелос, 53 (1:1). Морелос, 65 (1:2). Синистерра, 68 (2:2).

«Фейеноорд» (Голландия): Марсман, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра (Айюб, 85), Кекджю, Бергхейс, Ларссон (Нарсингх, 69), Синистерра.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Джэк, Камара, Оджо (Эрфилд, 77), Кент, Морелос.

Предупреждения: Камара, 16. Джэк, 70.

Судья: Скомина (Словения).

28 ноября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Порту» (Португалия) — 1:2 (1:0)

Голы: Фасснахт, 6 (1:0). Абубакар, 76 (1:1). Абубакар, 79 (1:2).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко (Оаро, 81), Цезигер, Лустенбергер (Лотомба, 70), Эбишер, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Мартинс Перейра, 57), Нгамале.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Мбемба (Манафа, 46), Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу, Лум (Диас, 74), Абубакар, Корона (Диогу Лейте, 84), Марега.

Предупреждения: Нгамале, 1. Мбемба, 8. Манафа, 57. Абубакар, 79. Алекс Теллес, 88.

Судья: Богнар (Венгрия).

28 ноября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

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