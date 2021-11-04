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«Локо» выезжает на везении". Наумов — о матче «Локомотива» с «Галатасараем»

03:49
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что у красно-зеленых мало шансов на успех в матче Лиги Европы против «Галатасарая».

«Результаты в последних матчах хорошие, но качество игры мне не очень нравится. Нет запаса прочности. Вспомните, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином» благодаря голу Жемалетдинова, как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом». Это говорит о том, что во многом «Локо» выезжает на везении. Уйдет везение — останется класс. А класса команде пока не хватает. Посмотрим, что будет в Стамбуле, но мне кажется, шансов на успех мало и победит «Галатасарай», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1245167/aleksei-fomin/okno-iz-evropy-smogut-li-spartak-i-lokomotiv-nabrat-ochki-v-le

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»