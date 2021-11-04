Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что у красно-зеленых мало шансов на успех в матче Лиги Европы против «Галатасарая».

«Результаты в последних матчах хорошие, но качество игры мне не очень нравится. Нет запаса прочности. Вспомните, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином» благодаря голу Жемалетдинова, как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом». Это говорит о том, что во многом «Локо» выезжает на везении. Уйдет везение — останется класс. А класса команде пока не хватает. Посмотрим, что будет в Стамбуле, но мне кажется, шансов на успех мало и победит «Галатасарай», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.