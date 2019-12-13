Федор Чалов: «Надо было раньше так играть»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Эспаньолом» в 6-м туре Лиги Европы (1:0) отметил, что надо было так раньше играть. Также он добавил, что хотелось забить больше одного мяча.

— Надо было раньше так играть, — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Хотели порадовать наших болельщиков в последней игре, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Хотелось, конечно, забить больше, но главное, что победили.

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