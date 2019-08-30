Фанаты «Трабзонспора» атаковали «Базель», с турецким клубом предстоит играть и «Краснодару»

«Базель» в своем официальном Twitter опубликовал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы, в группе C клуб сыграет с «Краснодаром», «Хетафе» и «Трабзонспором», турецкие фанаты начали активно комментировать этот факт.

?rfanAltay: Привет, мы здесь, чтобы заставить тебя понервничать!

Ts Hooligans: Заранее извиняюсь, но вы потеряете очки в матче с нами!

Fatih: «Базель», мы идем!

Bekir G?nd?z: Вам очень повезло оказаться в группе с таким большим клубом, таким как «Трабзонспор». Победитель группы уже известен! Удачи в борьбе за второе место!

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