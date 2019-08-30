Фанаты «Трабзонспора» атаковали «Базель», с турецким клубом предстоит играть и «Краснодару»
16:41
«Базель» в своем официальном Twitter опубликовал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы, в группе C клуб сыграет с «Краснодаром», «Хетафе» и «Трабзонспором», турецкие фанаты начали активно комментировать этот факт.
?rfanAltay: Привет, мы здесь, чтобы заставить тебя понервничать!
Ts Hooligans: Заранее извиняюсь, но вы потеряете очки в матче с нами!
Fatih: «Базель», мы идем!
Bekir G?nd?z: Вам очень повезло оказаться в группе с таким большим клубом, таким как «Трабзонспор». Победитель группы уже известен! Удачи в борьбе за второе место!
Unsere Gruppe in der @EuropaLeague #FCBasel1893 #z?mmestark #rotblaulive pic.twitter.com/NxXfIRjWjU— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 30, 2019
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира