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Фанаты «Трабзонспора» атаковали «Базель», с турецким клубом предстоит играть и «Краснодару»

16:41
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«Базель» в своем официальном Twitter опубликовал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы, в группе C клуб сыграет с «Краснодаром», «Хетафе» и «Трабзонспором», турецкие фанаты начали активно комментировать этот факт.

?rfanAltay: Привет, мы здесь, чтобы заставить тебя понервничать!

Ts Hooligans: Заранее извиняюсь, но вы потеряете очки в матче с нами!

Fatih: «Базель», мы идем!

Bekir G?nd?z: Вам очень повезло оказаться в группе с таким большим клубом, таким как «Трабзонспор». Победитель группы уже известен! Удачи в борьбе за второе место!

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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