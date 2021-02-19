Рейтинг УЕФА: Россия уже не в первой двадцатке

После очередной потери очков российской командой, «Краснодаром», наши клубы остаются седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но могут подарить это место голландцам.

Если же убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся тринадцатыми. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

А по итогам двух последних сезонов у нас настоящая катастрофа — пока только 21-е место в рейтинге УЕФА. (Александр Бобров)

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ, ЛЕ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 56,855 2. Испания 53,713 3. Германия 47,856 4. Италия 41,141 5. Португалия 30,2 6. Франция 29,332 7. Голландия 25,2 8. Шотландия 24,25 9. Бельгия 21,4 10. Украина 18,8 11. Австрия 18,7 12. Сербия 17,25 13. Россия 16,582 14. Кипр 15,25 15. Хорватия 15,025

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия 34,213 2. Испания 33,713 3. Германия 32,642 4. Италия 28,499 5. Португалия 19,3 6. Франция 18,749 7. Шотландия 17,5 8. Голландия 16,6 9. Бельгия 13,6 10. Украина 13,2 11. Австрия 12,5 12. Сербия 11,25 13. Швейцария 11,025 14. Румыния 9,625 15. Греция 9,6 16. Израиль 9,375 17. Хорватия 9,275 18. Норвегия 9,25 19. Дания 9,25 20. Кипр 9,125 21. Россия 8,999

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17-2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 14,785 103,5 93,14 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 15.642 109,5 91,584 7 (7) 3. Италия 14,25 17,333 12,642 14,928 13,571 95 72,724 7 (6) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 13,928 97,5 72,284 7 (6) 5. Франция 14,416 11,5 10,583 11,666 7,083 42,5 55,248 6 (2) 6. Португалия 8,083 9,666 10,9 10,3 9 45 47,949 5 (3) 7. Россия 9,2 12,6 7,583 4,666 4,333 26 38,382 6 (1) 8. Голландия 9,1 2,9 8,6 9,4 7,2 36 37,2 5 (2) 9. Бельгия 12,5 2,6 7,8 7,6 6 30 36,5 5 (2) 10. Австрия 7,375 9,75 6,2 5,8 6,7 33,5 35,825 5 (2) 11. Шотландия 4,375 4 6,75 9,75 7,75 31 32,625 4 (1) 12. Украина 5,5 8 5,6 7,2 6 30 32,3 5 (2) 13. Турция 9,7 6,8 5,5 5 3,1 15,5 30,1 5 (0) 14. Дания 8,5 5,25 4,875 5,125 4,125 16,5 27,875 4 (0) 15. Кипр 5,5 7 6,125 5,125 4 16 27,75 4 (0) 16. Сербия 2,875 6,375 6 6 5,25 21 26,500 4 (1) 17. Швейцария 4,3 6,5 3,9 6,4 4,625 18,5 25,725 4 (1) 18. Греция 5,8 5,1 5,1 4,9 4,7 23,5 25,600 5 (1) 19. Хорватия 5,125 5,125 5,75 4,375 4,9 24,5 25,275 5 (1) 20. Чехия 5,5 5,5 6,5 2,5 5,2 26 25,2 5 (1) 21. Израиль 6,75 5,625 2,625 2,375 7 28 24,375 4 (1) 22. Швеция 2,75 5,375 4,125 5,75 2,5 10 20,5 4 (0) 23. Болгария 4,25 4 4 4,125 4 16 20,375 4 (0) 24. Норвегия 1,375 4 5,375 3,75 5,5 22 20 4 (1) 25. Румыния 3,3 2,9 2,375 5,875 3,75 15 18,2 4 (0) 26. Азербайджан 4,25 4,375 2,375 3,375 2,5 10 16,875 4 (0) 27. Казахстан 2,75 4,25 4,25 3,375 1 4 15,625 4 (0) 28. Венгрия 1,875 1,625 3,25 4,5 4,25 17 15,5 4 (0) 29. Белоруссия 3 3,25 5 2,5 1,5 6 15,25 4 (0) 30. Польша 3,875 2,875 2,25 2,125 4 16 15,125 4 (0) 31. Словения 2,25 4,625 3,125 2 2,25 9 14,25 4 (0) 32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3 1,5 6 13,625 4 (0) 33. Лихтенштейн 2,5 2 1,5 2,5 0,5 0,5 9 1 (0) 34. Литва 0,5 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,75 4 (0) 35. Люксембург 0,75 0,875 2,625 3 1 4 8,25 4 (0) 36. Босния 0,5 1,375 2 1,5 2,625 10,5 8 4 (0) 37. Ирландия 2,625 1,125 1 1,25 1,875 7,5 7,875 4 (0) 38. Сев.Македония 1,25 3,125 1 0,5 1,75 7 7,625 4 (0) 39. Армения 1,125 0,625 1,5 2,75 1,375 5,5 7,375 4 (0) 40. Латвия 1,375 0,75 1,625 2,25 1,375 5,5 7,375 4 (0) 41. Албания 0,875 2,625 1 0,75 2 8 7,25 4 (0) 42. Сев.Ирландия 0,5 0,75 0,5 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0) 43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,25 1,75 7 6,875 4 (0) 44. Финляндия 1,75 1,25 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0) 45. Молдавия 0,875 2,75 1,125 0,75 1,375 5,5 6,875 4 (0) 46. Мальта 1,25 1,375 1,5 0,75 1,5 6 6,375 4 (0) 47. Фареры 0,375 0,75 1,125 1,125 2,75 11 6,125 4 (0) 48. Косово 0 0 2,5 1,5 1,833 5,5 5,833 3 (0) 49. Гибралтар 1,5 0,5 1 1 1,666 5 5,666 3 (0) 50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1 1,625 6,5 5 4 (0) 51. Уэльс 1 0,5 1 1 1,5 6 5 4 (0) 52. Исландия 1 1,125 1,5 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0) 53. Эстония 1,375 0,625 0,5 0,875 1,375 5,5 4,75 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,5 0,666 2 3,331 3 (0) 55. Сан-Марино 0 0,166 0,5 0 0,5 1,5 1,166

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.