Рейтинг УЕФА: Россия уже не в первой двадцатке
После очередной потери очков российской командой, «Краснодаром», наши клубы остаются седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но могут подарить это место голландцам.
Если же убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся тринадцатыми. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.
А по итогам двух последних сезонов у нас настоящая катастрофа — пока только 21-е место в рейтинге УЕФА. (Александр Бобров)
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ, ЛЕ
|
6
|
4
|
10
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
56,855
|
2. Испания
|
53,713
|
3. Германия
|
47,856
|
4. Италия
|
41,141
|
5. Португалия
|
30,2
|
6. Франция
|
29,332
|
7. Голландия
|
25,2
|
8. Шотландия
|
24,25
|
9. Бельгия
|
21,4
|
10. Украина
|
18,8
|
11. Австрия
|
18,7
|
12. Сербия
|
17,25
|
13. Россия
|
16,582
|
14. Кипр
|
15,25
|
15. Хорватия
|
15,025
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|
1. Англия
|
34,213
|
2. Испания
|
33,713
|
3. Германия
|
32,642
|
4. Италия
|
28,499
|
5. Португалия
|
19,3
|
6. Франция
|
18,749
|
7. Шотландия
|
17,5
|
8. Голландия
|
16,6
|
9. Бельгия
|
13,6
|
10. Украина
|
13,2
|
11. Австрия
|
12,5
|
12. Сербия
|
11,25
|
13. Швейцария
|
11,025
|
14. Румыния
|
9,625
|
15. Греция
|
9,6
|
16. Израиль
|
9,375
|
17. Хорватия
|
9,275
|
18. Норвегия
|
9,25
|
19. Дания
|
9,25
|
20. Кипр
|
9,125
|
21. Россия
|
8,999
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17-2020/21)
|Страна
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Испания
|20,142
|19,714
|19,571
|18,928
|14,785
|103,5
|93,14
|7 (7*)
|2. Англия
|14,928
|20,071
|22,642
|18,571
|15.642
|109,5
|91,584
|7 (7)
|3. Италия
|14,25
|17,333
|12,642
|14,928
|13,571
|95
|72,724
|7 (6)
|4. Германия
|14,571
|9,857
|15,214
|18,714
|13,928
|97,5
|72,284
|7 (6)
|5. Франция
|14,416
|11,5
|10,583
|11,666
|7,083
|42,5
|55,248
|6 (2)
|6. Португалия
|8,083
|9,666
|10,9
|10,3
|9
|45
|47,949
|5 (3)
|7. Россия
|9,2
|12,6
|7,583
|4,666
|4,333
|26
|38,382
|6 (1)
|8. Голландия
|9,1
|2,9
|8,6
|9,4
|7,2
|36
|37,2
|5 (2)
|9. Бельгия
|12,5
|2,6
|7,8
|7,6
|6
|30
|36,5
|5 (2)
|10. Австрия
|7,375
|9,75
|6,2
|5,8
|6,7
|33,5
|35,825
|5 (2)
|11. Шотландия
|4,375
|4
|6,75
|9,75
|7,75
|31
|32,625
|4 (1)
|12. Украина
|5,5
|8
|5,6
|7,2
|6
|30
|32,3
|5 (2)
|13. Турция
|9,7
|6,8
|5,5
|5
|3,1
|15,5
|30,1
|5 (0)
|14. Дания
|8,5
|5,25
|4,875
|5,125
|4,125
|16,5
|27,875
|4 (0)
|15. Кипр
|5,5
|7
|6,125
|5,125
|4
|16
|27,75
|4 (0)
|16. Сербия
|2,875
|6,375
|6
|6
|5,25
|21 26,500
|4 (1)
|17. Швейцария
|4,3
|6,5
|3,9
|6,4
|4,625
|18,5
|25,725
|4 (1)
|18. Греция
|5,8
|5,1
|5,1
|4,9
|4,7
|23,5 25,600
|5 (1)
|19. Хорватия
|5,125
|5,125
|5,75
|4,375
|4,9
|24,5
|25,275
|5 (1)
|20. Чехия
|5,5
|5,5
|6,5
|2,5
|5,2
|26
|25,2
|5 (1)
|21. Израиль
|6,75
|5,625
|2,625
|2,375
|7
|28
|24,375
|4 (1)
|22. Швеция
|2,75
|5,375
|4,125
|5,75
|2,5
|10
|20,5
|4 (0)
|23. Болгария
|4,25
|4
|4
|4,125
|4
|16
|20,375
|4 (0)
|24. Норвегия
|1,375
|4
|5,375
|3,75
|5,5
|22
|20
|4 (1)
|25. Румыния
|3,3
|2,9
|2,375
|5,875
|3,75
|15
|18,2
|4 (0)
|26. Азербайджан
|4,25
|4,375
|2,375
|3,375
|2,5
|10
|16,875
|4 (0)
|27. Казахстан
|2,75
|4,25
|4,25
|3,375
|1
|4
|15,625
|4 (0)
|28. Венгрия
|1,875
|1,625
|3,25
|4,5
|4,25
|17
|15,5
|4 (0)
|29. Белоруссия
|3
|3,25
|5
|2,5
|1,5
|6
|15,25
|4 (0)
|30. Польша
|3,875
|2,875
|2,25
|2,125
|4
|16
|15,125
|4 (0)
|31. Словения
|2,25
|4,625
|3,125
|2
|2,25
|9
|14,25
|4 (0)
|32. Словакия
|2,125
|1,875
|5,125
|3
|1,5
|6
|13,625
|4 (0)
|33. Лихтенштейн
|2,5
|2
|1,5
|2,5
|0,5
|0,5
|9
|1 (0)
|34. Литва
|0,5
|2,375
|2,625
|1,625
|1,625
|6,5
|8,75
|4 (0)
|35. Люксембург
|0,75
|0,875
|2,625
|3
|1
|4
|8,25
|4 (0)
|36. Босния
|0,5
|1,375
|2
|1,5
|2,625
|10,5
|8
|4 (0)
|37. Ирландия
|2,625
|1,125
|1
|1,25
|1,875
|7,5
|7,875
|4 (0)
|38. Сев.Македония
|1,25
|3,125
|1
|0,5
|1,75
|7
|7,625
|4 (0)
|39. Армения
|1,125
|0,625
|1,5
|2,75
|1,375
|5,5
|7,375
|4 (0)
|40. Латвия
|1,375
|0,75
|1,625
|2,25
|1,375
|5,5
|7,375
|4 (0)
|41. Албания
|0,875
|2,625
|1
|0,75
|2
|8
|7,25
|4 (0)
|42. Сев.Ирландия
|0,5
|0,75
|0,5
|2,375
|2,833
|8,5
|6,958
|3 (0)
|43. Грузия
|1,125
|0,125
|1,625
|2,25
|1,75
|7
|6,875
|4 (0)
|44. Финляндия
|1,75
|1,25
|0,875
|1,625
|1,375
|5,5
|6,875
|4 (0)
|45. Молдавия
|0,875
|2,75
|1,125
|0,75
|1,375
|5,5
|6,875
|4 (0)
|46. Мальта
|1,25
|1,375
|1,5
|0,75
|1,5
|6
|6,375
|4 (0)
|47. Фареры
|0,375
|0,75
|1,125
|1,125
|2,75
|11
|6,125
|4 (0)
|48. Косово
|0
|0
|2,5
|1,5
|1,833
|5,5
|5,833
|3 (0)
|49. Гибралтар
|1,5
|0,5
|1
|1
|1,666
|5
|5,666
|3 (0)
|50. Черногория
|0,875
|1,125
|0,375
|1
|1,625
|6,5
|5
|4 (0)
|51. Уэльс
|1
|0,5
|1
|1
|1,5
|6
|5
|4 (0)
|52. Исландия
|1
|1,125
|1,5
|0,625
|0,625
|2,5
|4,875
|4 (0)
|53. Эстония
|1,375
|0,625
|0,5
|0,875
|1,375
|5,5
|4,75
|4 (0)
|54. Андорра
|0,166
|0,166
|0,833
|1,5
|0,666
|2
|3,331
|3 (0)
|55. Сан-Марино
|0
|0,166
|0,5
|0
|0,5
|1,5
|1,166
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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