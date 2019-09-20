Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что разгромные поражения ЦСКА и «Краснодара» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы являются тревожным сигналом.

— Это, конечно, провал, — цитирует ТАСС Газзаева. — Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню".

Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» со счетом 0:4 — намечается нехорошая тенденция в еврокубковых матчах.

Вечером в четверг 19 сентября ЦСКА на выезде уступил «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «Краснодар» — «Базелю» со счетом 0:5.

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