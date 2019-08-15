Эсекиэль Понсе: «В перерыве тренер просил получить удовольствие от игры»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Прокомментируйте игру и то, как сегодня принимала публика?

— Результатом доволен. К сожалению, в первом тайме не смогли выйти и играть, как следует — понадобилось время для раскачки. Тем не менее, получилась волевая победа. Нельзя не радоваться. Что касается болельщиков, то сегодня была отличная поддержка, чему я очень рад.

— У «Спартака» получились два разных по содержанию тайма. Почему так произошло, и что сказал Олег Кононов в перерыве? Что именно повлияло на два гола, которые забила команда во втором тайме?

— Тренер сказал простые слова: «Надо выходить и играть в свой футбол, получать удовольствие от игры, победить». Это мы и постарались сделать. (Елена Григорьевская)