Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Такой результат очень хорош для команды перед новым годом, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой. — Третью игру красно-белые выигрывают. Это позитивные эмоции для болельщиков, после результатов в российском чемпионате. Молодцы! «Легия» сейчас идет на вылет, очень слабо выглядит. «Спартак» набрал очки. Такой результат и для рейтинга России хорош. Фортуна иногда должна присутствовать. Сегодня она была на стороне «Спартака». Игра запомнится надолго. Как будет дальше, посмотрим. Там уже будут другие команды, другой уровень».

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.