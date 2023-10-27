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27 октября, 03:03

Эль-Шаарави: «Силой «Ромы» всегда была командная сплоченность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави после победы над «Славией» (2:0) в 3-м туре Лиги Европы похвалил одноклубника Ромелу Лукаку.

«Лукаку — отличный нападающий, и приятно играть с отличными нападающими, мы хорошо ладили, но это не только с ним. Мы могли решить исход игры уже в первом тайме, забив еще несколько голов. Но в целом мы довольны выступлением.

В трудные моменты мы действуем как команда, не теряемся, анализируем ошибки, чтобы не совершать их снова. Нашей силой всегда была сплоченность. Мы анализировали матчи, у нас есть еще много работы", — цитирует пресс-служба УЕФА Эль-Шаарави.

«Рома» лидирует группе G, набрав 9 очков. «Славия» идет на второй строчке — 6 очков.

Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
Стефан Эль-Шаарави
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
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