Даллинга — о разгроме от «Ливерпуля»: «Это не очень хороший результат, но мы можем гордиться им»

Нападающий «Тулузы» Тейс Даллинга прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это не очень хороший результат, но мы можем гордиться им. Всегда трудно говорить об этом так, когда на табло такие цифры, но были моменты, которыми мы как клуб можем очень гордиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Даллингу.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.