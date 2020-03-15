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Два года назад ЦСКА обыграл «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы

10:30
Понтус Вернблум. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Понтус Вернблум. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сегодня исполнилось два года со времени победы ЦСКА над «Лионом» (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы. Московские армейцы одержали победу во Франции.

В составе победителей в той игре отличились Александр Головин, Ахмед Муса и Понтус Вернблум. У «Лиона» забивали Максвел Корне и Мариано Диас.

ЦСКА в Лиге Европы-2017/18 дошел до 14 финала, где уступил «Арсеналу» (1:4, 2:2). Выиграл турнир «Атлетико», который в финале победил «Марсель» (3:0).

Лион — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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