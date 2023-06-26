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Сегодня, 07:29

Жота пошутил о выходе «Ливерпуля» в Лигу Европы: «Надеюсь, «Реала» там не будет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал выход его команды в Лигу Европы и возможную встречу с «Реалом» по ходу турнира.

«Я раньше играл в Лиге Европы с «Вулверхэмптоном». Хотя болельщики привыкли играть в Лиге чемпионов каждый год, и это будет ощущаться как понижение, это по-прежнему престижное соревнование. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть ее.

«Реал» может финишировать третьим в своей группе Лиги чемпионов и снова быть на нашем пути. Но с тех пор, как я перешел в «Ливерпуль», «Реал Мадрид» всегда выбивал нас, так что, надеюсь, их там не будет», – приводит слова Жоты Goal.

«Ливерпуль» с 67 очками финишировал на пятом месте в АПЛ в сезоне-2022/23. Команда Юргена Клоппа не квалифицировалась в Лигу чемпионов впервые с сезона-2015/16.

Диогу Жота
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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