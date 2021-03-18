Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы

«Динамо» (Загреб) в дополнительное время обыграло «Тоттенхэм» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче «шпоры» победили 2:0. По сумме двух игр хорватский клуб вышел в следующую стадию турнира.

Хет-трик в составе победителей сделал Мислав Оршич. Главный тренер «Динамо» Дамир Крзнар возглавил команду после первого матча этих команд в связи с тем, что его предшественник Зоран Мамич получил тюремный срок за коррупцию.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 19 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 3:0 д.в. (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Оршич, 62 (1:0). Оршич, 83 (2:0). Оршич, 106 (3:0).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Иванушец, Маер (Леовац, 81), Якич (Атьемвен, 75), Франьич (Гавранович, 81), Петкович (Мишич, 90), Оршич.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье (Бергвайн, 107), Дэйвис (Регилон, 91), Санчес, Сиссоко, Уинкс (Ло Сельсо, 68), Дайер, Алли (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 22. Якич, 32. Лауритсен, 79. Стоянович, 93.

Судья: Масса (Италия).

18 марта. Загреб. Стадион «Максимир».

Первый матч — 0:2