«Мольде» обыграл «Гранаду», но не сумел выйти в 1/4 финала Лиги Европы

«Мольде» победил «Гранаду» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «Гранада» победила 2:0. По сумме двух игр испанский клуб пробился в следующую стадию.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 19 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Мольде» (Норвегия) — «Гранада» (Испания) — 2:1 (1:0)

Голы: Вальехо, 29 — в свои ворота (1:0). Сольдадо, 72 (1:1). Хестад, 90 — с пенальти (2:1).

«Мольде»: Линде, Бьернбак, Риса (Хауген, 77), Грегерсен (Синян, 46), Педерсен, Эйкрем, Эурснес, Брейвик (Хуссейн, 82), Сигурдарсон (Фофана, 63), Хестад, Андерсен (Кнудтсон, 77).

«Гранада»: Силва, Вальехо (Перес, 83), Диас, Дуарте, Санчес, Монторо (Мачис, 83), Гоналон (Брайс, 76), Кенеди, Эррера, Хорхе Молина (Сольдадо, 64), Пуэртас.

Предупреждения: Диас, 7. Риса, 62.

Судья: Йованович (Сербия).

18 марта. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Первый матч — 0:2