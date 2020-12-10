Стали известны стартовые составы команд на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо»: Ливакович, Мохаррамми, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Леовац, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.

Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.