«Динамо» Загреб — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
21:41
Стали известны стартовые составы команд на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА.
«Динамо»: Ливакович, Мохаррамми, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Леовац, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.
ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.
Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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