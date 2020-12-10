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«Динамо» Загреб — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

21:41
Афиша матча. Фото ФК "Динамо" Загреб.
Афиша матча. Фото ФК "Динамо" Загреб.
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Стали известны стартовые составы команд на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо»: Ливакович, Мохаррамми, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Леовац, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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