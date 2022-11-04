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«Фенербахче» обыграл киевское «Динамо» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 ноября .«Динамо» (Киев) — «Фенербахче» — 0:2.
Фото Global Look Press

«Фенербахче» выиграл у киевского «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:0. 17-летний полузащитник Арда Гюлер сначала забил сам, а затем ассистировал Виллиану Арао.

Лига Европы. Группа B
03 нояб, 23:00. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Динамо К
0:2
Фенербахче

В другой встрече группы B «Ренн» сыграл вничью с АЕК — 1:1. На 17-й минуте Маттис Аблин вывел французскую команду вперед. Кипрский коллектив отыгрался в концовке матча благодаря голу Рафы Лопеша.

Лига Европы. Группа B
03 нояб, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:1
АЕК Л

«Фенербахче» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. «Ренн» занял второе место и сыграет в 1/16 финала. АЕК отправился в Лигу конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Динамо (Киев)
ФК Ренн
ФК Фенербахче
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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