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«Рома» выиграла у «Лудогорца» и попала в 1/16 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 ноября. «Рома» — «Лудогорец» — 3:1.
Фото Global Look Press

«Рома» на своем поле одержала победу над «Лудогорцем» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:1.

Лига Европы. Группа C
03 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:1
Лудогорец

В другом матче группы C «Бетис» разгромил ХИК — 3:0. В первом тайме Айтор Руибаль оформил дубль, а в концовке встречи Набиль Фекир довел счет до крупного.

Лига Европы. Группа C
03 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
3:0
ХИК

«Бетис» набрал 16 очков и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. «Рома» благодаря сегодняшней победе стала второй и вышла в 1/16 финала. «Лудогорец» попал в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Лудогорец
ФК Рома
ФК ХИК
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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