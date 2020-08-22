Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Диегу Карлос: «Победа в Лиге Европы была очень важна для всех нас»

02:33
Теги:

Защитник «Севильи» Диегу Карлос подвел итоги победы в финале Лиги Европы над «Интером» (3:2).

— Каждый из игроков выложился до конца, — приводит слова Карлоса официальный сайт УЕФА. — Это просто нечто! Победа в Лиге Европы была очень важна для всех нас. Я безумно рад тому, что мы сотворили. Отправлюсь домой с кубком, победным голом в активе и с моей беременной спутницей.

Это был очень важный сезон для меня. Мы пробились в Лигу чемпионов, в шестой раз выиграли Лигу Европы. Потрясающий год, но теперь мы будем только желать еще большего.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Прямой эфир
Прямой эфир