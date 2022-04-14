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Сегодня, 07:54

Дэвид Мойес считает, что у «Вест Хэма» отличные шансы на выход в полуфинал Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» отметил, что у его команды отличные шансы на выход в полуфинал.

«Не думаю, что у нас есть второй шанс, — у нас есть отличный шанс. 1:1 на данном этапе турнира — это действительно мощная позиция. У нас есть жесткость, которую мы продемонстрировали, играя 45 минут вдесятером — давайте посмотрим, что мы сможем сделать, когда у нас будет на поле одиннадцать человек», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Матч пройдет сегодня во Франции и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1.

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