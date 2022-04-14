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Сегодня, 06:30

Антонио верит, что «Вест Хэм» выйдет в полуфинал Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио верит, что его команда может выйти в полуфинал Лиги Европы. Соперником «молотобойцев» по четвертьфиналу является «Лион».

«Это был блестящий сезон. Мы были достаточно стойкими, и когда у нас случались сбои, мы всегда возвращались после них. Подходим к этой игре со счетом 1:1. Верим, что можем выиграть любую встречу, а в этом и заключается наш план: прийти и выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Антонио.

Матч пройдет сегодня во Франции и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1.

Майкл Антонио
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
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