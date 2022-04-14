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Депай попал в заявку «Барселоны» на ответный матч с «Айнтрахтом». Форвард пропустил два последних матча команды из-за травмы

Депай попал в заявку «Барселоны» на матч с «Айнтрахтом» после двух пропущенных игр из-за травмы
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попал в заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Нидерландец пропустил первую игру с немецкой командой, которая закончилась со счетом 1:1, из-за повреждения бедра. Также футболист не смог принять участие в игре 31-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:2).

В сезоне-2021/22 Депай забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за «Барселону».

Матч «Барселона» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Мемфис Депай
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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