Роджерс взял на себя ответственность за вылет «Лестера» от «Славии» в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс взял на себя ответственность за поражение команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Славии» (0:2) и вылет из турнира.

«Я — ответственный за это поражение. Я выбирал состав, очевидно, мой план не сработал так, как мне хотелось. Мы часто меняли состав в этом сезоне из-за травм. Кто-то травмируется, кто-то возвращается, нужно искать способы освежить команду. В целом, «Славия» была лучше нас и заслужила выход в 1/8 финала Лиги Европы. Мы должны извлечь урок из поражения», — цитирует BT Sport Роджерса.

«Лестер» уступил «Славии» со счетом 0:2 по сумме двух встреч. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 26 февраля. Начало — в 15.00 (мск).