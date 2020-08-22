Де Йонг, Банега, Навас и Кунде номинированы на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
03:08
УЕФА на официальном сайте опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели.
На премию номинированы четыре игрока «Севильи» по итогам финала против «Интера» (3:2). Форвард Люк де Йонг оформил дубль, полузащитники Эвер Банега и Хесус Навас сделали по результативной передаче, а защитник Жуль Кунде совершил четыре вынеса и 92 процента точных передач.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми