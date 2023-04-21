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Данило — о выходе «Юве» в полуфинал Лиги Европы: «Я очень доволен»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ювентуса» Данило отреагировал на выход команды в полуфинал Лиги Европы после ничейного матча со «Спортингом» (1:1) в четвертьфинале. По сумме двух матчей туринцы прошли вперед с общим счетом 2:1.

«Мы провели честный матч, мы были хороши. Нам нравилось играть со «Спортингом», у них другая организация. Я очень доволен выходом в полуфинал, это было нашей целью, и мы заслужили это благодаря двум хорошим выступлениям», — цитирует Данило Sky Sport.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Встреча состоится 11 мая.

Данило Луис да Силва (Данило)
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
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