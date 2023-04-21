Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:27

Защитник «Спортнинга» Эшгаю гордится выступлением команды в Лиге Европы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спортнинга» Рикарду де Соуза Эшгаю прокомментировал ничейный матч команды в четвертьфинале Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1). По сумме двух матчей туринцы прошли в полуфинал турнира с общим счетом 2:1.

«Команда играла хорошо, как и в первом матче, и отдала все силы. Мы покинули соревнование с высоко поднятой головой и с гордостью, но, конечно же, гордостью за наше выступление против таких топ-команд, как «Арсенал» и «Ювентус», а не за окончательный результат», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Встреча состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037781--sporting-cp-vs-juventus/
Лига Европы УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Bloomberg: США и страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию
Сильный взрыв произошел в Белгороде
На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто пройдет дальше?
Рабьо оценил игру «Ювентуса» против «Спортинга» в четвертьфинале Лиги Европы
Дибала хочет выйти в финал Лиги Европы с «Ромой»
Аллегри — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы: «Я ожидал, что это будет «Севилья»
Пеллегрини: «Должен сказать, что эмоций было много еще до матча с «Фейеноордом»
Аллегри — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Это был прекрасный день для «Ювентуса»
Данило — о выходе «Юве» в полуфинал Лиги Европы: «Я очень доволен»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Данило — о выходе «Юве» в полуфинал Лиги Европы: «Я очень доволен»

Аллегри — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Это был прекрасный день для «Ювентуса»
Новости
RSS RSS
Все новости