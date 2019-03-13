Даниэль Васс: "Валенсия" будет хорошо атаковать и защищаться"

Полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда поборется за победу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы видим единственный вариант победы, чтобы выйти в следующую стадию, - отметил Васс. - Мы будем хорошо атаковать и защищаться.

- Где вы чувствуете себя более комфортно?

- Я не знаю, мне помогают мои партнеры. Самое важное для меня - моя команда, как мы играем.

- Вы хорошо показали себя в прошлом матче. Что нужно сделать, чтобы выглядеть так же завтра?

- Это будет важная игра для нас. Не знаю, как мы будем играть, но у нас очень много планов, мы выложимся полностью. "Краснодар" - очень хорошая команда, играет дома. 0:0 нас не устроит, но 1:0 в нашу пользу - вполне. Соперник на выезде забил нам хороший гол.

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