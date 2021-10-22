Дака, забивший четыре гола «Спартаку», претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Лестера» Патсон Дака, который забил четыре гола в ворота «Спартака».

Также на победу в голосовании претендуют Лоренцо Инсинье («Наполи»), Карл Токо Экамби («Лион») и Исса Диоп («Вест Хэм»).

Who are you voting for? ?



?? Lorenzo Insigne

?? Issa Diop

?? Patson Daka

?? Karl Toko Ekambi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.