Дака, забивший четыре гола «Спартаку», претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
02:57
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Лестера» Патсон Дака, который забил четыре гола в ворота «Спартака».
Также на победу в голосовании претендуют Лоренцо Инсинье («Наполи»), Карл Токо Экамби («Лион») и Исса Диоп («Вест Хэм»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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