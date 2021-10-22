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Дака, забивший четыре гола «Спартаку», претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

02:57

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Лестера» Патсон Дака, который забил четыре гола в ворота «Спартака».

Также на победу в голосовании претендуют Лоренцо Инсинье («Наполи»), Карл Токо Экамби («Лион») и Исса Диоп («Вест Хэм»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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