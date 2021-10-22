Гильерме: «Локомотиву» нужно время для адаптации, и скоро все будет хорошо"

Вратарь «Локомотива» Гильерме после поражения от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы отметил, что российской команде нужно было побеждать. Также он добавил, что после смены тренера необходимо время на адаптацию.

«Ощущения — не очень. Я всегда говорю: когда мы играем дома, — не важно, кто соперник, — мы должны брать три очка. С первой до последней минуты мы пытались делать то, чnо от нас требует главный тренер, — прессинговать высоко. У нас это получилось, хотя был риск. Считаю, это современный футбол, мы должны к нему привыкать. Да, совершили ошибку. Но нужно время для адаптации, и скоро все будет хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Гильерме.

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.