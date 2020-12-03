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ЦСКА — «Вольфсбергер»: Чалов, Влашич и Кучаев — в старте армейцев

19:29
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы ЦСКА и «Вольфсбергера» на матч 5-го тура Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Эджуке, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.

«Вольфсбергер»: Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер, Тафернер, Линдль, Шпранглер.

Запасные: Куттин, Сольдо, Гиорбелидзе, Перич, Павелич, Йовелич, Рнич, Штрафниг, Шефль, Шмербек, Верницниг.

Матч ЦСКА — «Вольфсбергер» начнется в 20.55 (мск).

ЦСКА — Вольфсбергер

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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