ЦСКА — «Вольфсбергер»: Чалов, Влашич и Кучаев — в старте армейцев
19:29
Стали известны составы ЦСКА и «Вольфсбергера» на матч 5-го тура Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Эджуке, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.
«Вольфсбергер»: Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер, Тафернер, Линдль, Шпранглер.
Запасные: Куттин, Сольдо, Гиорбелидзе, Перич, Павелич, Йовелич, Рнич, Штрафниг, Шефль, Шмербек, Верницниг.
Матч ЦСКА — «Вольфсбергер» начнется в 20.55 (мск).
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю