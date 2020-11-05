Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем армейцев с «Фейеноордом» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

— В эмоциональном плане большой плюс для ЦСКА то, что в нашем чемпионате идет на первом месте. Команда находится в хорошей форме, поймали футбольный кураж, играют хорошо в атаке, — сказал Гришин «СЭ». — Большой плюс, что «Фейеноорд» находится не в лучшем состоянии. Проиграли «Вольфсбергу» на своем поле 1:4, в группе на последнем месте. Я думаю, в этой игре ЦСКА явный фаворит, должны добиться сегодня положительного результата. Надеемся, что в атаке будут хорошие моменты и они наконец-то превратятся в голы.

Тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат знает наш чемпионат, не один год работал в «Зените», поэтому для него все знакомо. Команду ЦСКА он наверняка тоже хорошо знает, понятно, что они разбирали игру армейцев в Лиге Европы и нашем чемпионате. Я думаю, для Адвоката здесь никаких загадок нет, но на футбольном поле играют игроки, соответственно, кто сегодня будет лучше готов играть на поле из футболистов, тот сегодня и победит.

Думаю, ЦСКА может одержать победу. Группа у нас равная, все команды хорошие, играют в атакующий футбол. ЦСКА сейчас находится на подъеме, пора уже выиграть что-то в Лиге Европы. Будем болеть за армейцев, все-таки должны сегодня они хороший результат показать, — сказал Гришин. (Анастасия Пастернак)