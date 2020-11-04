«ЦСКА приехал побеждать». Марадишвили — о матче с «Фейеноордом»
20:08
Полузащитник ЦСКА Констатнин Марадишвили заявил, что его команда хочет победить «Фейеноорд» в матче группового турнира Лиги Европы.
— Это очень серьезный матч. Соперник непростой, но мы приехали побеждать. Мы очень серьезно готовы к «Фейеноорду». И настроены. Думаю, получится очень интересная схватка.
Чемпионаты России и Голландии разные. Каждый по-своему чем-то ценен. Думаю, голландский футбол показывает неплохой уровень. Потому что играют несколько команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И наши команды участвуют в этих турнирах. Будет интересно посмотреть.
Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. (Наталья Юрина)
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