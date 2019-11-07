ЦСКА показал, как готовится к матчу с «Ференцварошем»
16:17
ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
После трех матчей ЦСКА занимает последнее место в группе, уступив во всех встречах и не набрав очков.
Сюжет #CSKATV о вчерашней пресс-конференции и тренировке накануне #ФеренцварошЦСКА https://t.co/aHZiUZ3a3x— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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