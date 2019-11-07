ЦСКА показал, как готовится к матчу с «Ференцварошем»

ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».

После трех матчей ЦСКА занимает последнее место в группе, уступив во всех встречах и не набрав очков.

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