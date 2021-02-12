ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в игре с «Фейеноордом»
УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о нарушениях в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3) 5 ноября 2020 года.
«Апелляция ЦСКА принята. Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета от 19 января 2021 года заменено на следующее: ЦСКА оштрафован на 10 тысяч за скандирование фанатами провокационных кричалок оскорбительного характера», — говорится на официальном сайте УЕФА.
Изначально армейцы были наказаны закрытием фанатской трибуны на один матч за дискриминационные скандирования.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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