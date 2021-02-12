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ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в игре с «Фейеноордом»

20:51
Фанаты ЦСКА. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Фанаты ЦСКА. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о нарушениях в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3) 5 ноября 2020 года.

«Апелляция ЦСКА принята. Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета от 19 января 2021 года заменено на следующее: ЦСКА оштрафован на 10 тысяч за скандирование фанатами провокационных кричалок оскорбительного характера», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Изначально армейцы были наказаны закрытием фанатской трибуны на один матч за дискриминационные скандирования.

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