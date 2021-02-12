Матч Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» пройдет в Будапеште
Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергером» и английским «Тоттенхэмом» состоится в Будапеште, сообщает официальный Twitter английского клуба 12 февраля. Такое решение связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
The first leg of our @EuropaLeague Round of 32 tie against @WolfsbergerAC will now take place in Budapest.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 12, 2021
The Pusk?s Ar?na will host the match as COVID-19 regulations in Austria mean we can no longer play at the Worthersee Stadion.
Kick-off remains 5.55pm GMT#THFC ?? #COYS
Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в столице Венгрии. Дата его проведения осталась неизменной — 18 февраля. Начало в 20.55 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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