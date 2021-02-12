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Матч Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» пройдет в Будапеште

21:53
«Пушкаш Арена». Фото Википедия.
«Пушкаш Арена». Фото Википедия.
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Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергером» и английским «Тоттенхэмом» состоится в Будапеште, сообщает официальный Twitter английского клуба 12 февраля. Такое решение связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в столице Венгрии. Дата его проведения осталась неизменной — 18 февраля. Начало в 20.55 по московскому времени.

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