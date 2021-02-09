«Бенфика» и «Арсенал» сыграют в Риме и Афинах

УЕФА перенес оба матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Арсеналом» в связи с пандемией коронавируса и вызванными ей ограничениями, сообщает официальный сайт лондонцев.

Даты игр остались прежними — 18 и 25 февраля. Первый матч, где «Бенфика» будет номинальным хозяином, пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ответная встреча, в которой принимающей стороной уже будет «Арсенал», состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в Афинах. Время начала игры еще уточняется.

Сегодня, 9 февраля, другой матч 1/16 финала Лиги Европы — между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» — был перенесен в Турин. Накануне встреча между «Мольде» и «Хоффенхаймом» была перенесена в Вильярреал.

В Лиге чемпионов также произошли переносы: матчи «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоятся в Будапеште, а «Атлетико» и «Челси» встретятся в Варшаве.