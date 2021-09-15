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Червиченко: «Слова Федуна о том, что нужно смыть позор? Видимо, моющее средство забыли»

19:56
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Очень обидно так проигрывать. До 80-й минуты играли хорошо, должны были побеждать. Они были лучше «Легии». Неготовность выходящих на замену тоже определила ход матча. Слова Федуна перед матчем о том, что нужно смыть позор? Видимо, моющее средство забыли. Он уже не в первый раз так не попадает со своими заявлениями. Ему с заявлениями надо поаккуратнее. Очень часто пальцем в небо делает», — сказал Червиченко «СЭ».

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих ожиданиях от игры, вспомнив неудачные очные встречи команд.

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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