Зобнин оценил свою травму в матче против «Легии»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Легии» (0:1) в матче группового раунда Лиги Европы прокомментировал травму, полученную в первом тайме.

— Насколько серьезная травма?

— Я откуда знаю?

— По ощущениям нормально?

— Нет.

Российский футболист самостоятельно покинул поле и был заменен в первом тайме. Вместо него на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.