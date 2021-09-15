Зобнин оценил свою травму в матче против «Легии»
19:53
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Легии» (0:1) в матче группового раунда Лиги Европы прокомментировал травму, полученную в первом тайме.
— Насколько серьезная травма?
— Я откуда знаю?
— По ощущениям нормально?
— Нет.
Российский футболист самостоятельно покинул поле и был заменен в первом тайме. Вместо него на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
7
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю