Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Зобнин оценил свою травму в матче против «Легии»

19:53
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Легии» (0:1) в матче группового раунда Лиги Европы прокомментировал травму, полученную в первом тайме.

— Насколько серьезная травма?

— Я откуда знаю?

— По ощущениям нормально?

— Нет.

Российский футболист самостоятельно покинул поле и был заменен в первом тайме. Вместо него на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.

Спартак — Легия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»
«Позорище». Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Легии»
«Шериф» — «Шахтер»: где смотреть матч Лиги чемпионов
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
7
Офсайд